Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 13:19
Toplu Sözleşme İkramiyesi İptal Edildi. İstifalar gelir mi?

Anayasa Mahkemesinin, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Yüksek Mahkeme kararın yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca tespit etmediği için iptal kararı 5 Mart 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş ve 707 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı tutarındaki (538 TL) ödeme iptal edilmiş oldu. Bu durumda Şubat ayında 538 TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi Mart ayında toplu sözleşme desteği adı altında 190 TL olarak ödenecek. Kamu görevlilerinin aylık 348 TL kaybı söz konusu. 190 TL lik destek ödemesi sendika üye aidatlarının altında bir tutar olduğu için kamu görevlilerine ekstra bir külfet yüklenmiş durumda.


Prettypelin
Aday Memur
05 Mart 2024 14:08

Ben yeni bir düzenleme olmazsa istifa ederim. Cebimden üstüne sendika için para ödemem. Zaten para alıyoruz diye üye olmuştum. Önümüzdeki ay çıkarım


sozdemir37
Memur
05 Mart 2024 14:20

Bu iptal iyi oldu. Devletin parasıyla saltanat süren Sarı sendikalara ders olsun

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihSeçim görevi iptaline dairYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayımlanır? (YAYIMLANDI)Uzmanlığın 7 yıla inmesiSeçimde ne yazık ki başkanım tavsiyeleri bu başlıkta yazalım lütfenSeçim Görevleri Ne Zaman Açıklanacak ?Memurlara sicil affı geliyor! 2023 - 2024Saç Traşı & Ek Ders ücretiUzmanlık süresi inerseSeçim görevine gitmemenin cezası

Sözlük

zamanın su gibi akıp gitmesi 3 yazıp yazıp silenler 1 tylol hot 3 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 3 Abartılmış lezzetler 2 başarısız olmak 3 Alex de Souza 1 oryantasyon bozukluğu 1 iletiler çöktü 3 müslümanları aldatanlar bizden değildir 1

Son Haberler

AK Parti'li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandıBakan Tekin: YKS soruları müfredat ve ders kitaplarından oluşacakSözleşmeli erlerin bekleyişi bitecek mi?Merkez Bankası'ndan enflasyonda gıda, hizmet ve enerji vurgusuYunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?