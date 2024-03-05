Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mart 2024 14:01
Toplu Sözleşme İkramiyesi İptal Edildi. Artık 538 TL değil 190 TL Ödenecek.

Anayasa Mahkemesinin, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Yüksek Mahkeme kararın yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca tespit etmediği için iptal kararı 5 Mart 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş ve 707 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı tutarındaki (538 TL) ödeme iptal edilmiş oldu.

Anayasa Mahkemesi toplu sözleşme desteği ödemesine ilişkin hükmü iptal etmediği için üye oldukları sendikaya bakılmaksızın kamu görevlilerine 250 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı tutarında (190 TL) toplu sözleşme desteği ödenecek.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
05 Mart 2024 14:04

Hic odenmesin

sendikalar kaldirilsin, yasaklansin, kapatilsin.

Neye faydalari var


Prettypelin
Aday Memur
05 Mart 2024 14:06

Yeni bir düzenleme olmazsa ben istifa ederim. Hiç bir işine yaramayan bşr üyelik için cenimden üstüne para ödeyemem kusura bakmasın kimse


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
05 Mart 2024 14:13

memur milleti istifa falan etmez

sendikasina 404 gibi yapisir

bilir ki gys de koltugun yolu sendikadan geciyor

referans icin :))) siki sikiya sendikasina sarilir

sonra yukseldiginde her cuma namaza gidip dua eder riyakarligin dibine vurup Allah i kandiracagini zannetme yuzsuzlugune bakmadan Allah in huzuruna cikma yuzsuzlugunu gosterir :)))

kul hakki nasilsa onemsiz bir sey

ye yiyebildigin kadar ...

Prettypelin, 20 dk. önce

Yeni bir düzenleme olmazsa ben istifa ederim. Hiç bir işine yaramayan bşr üyelik için cenimden üstüne para ödeyemem kusura bakmasın kimse


sozdemir37
Memur
05 Mart 2024 14:15

Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olan sarı sendikalara geçmişler olsun. bu kanun zaten saçmalıktı geçte olsa yanlıştan dönülmüş oldu.

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