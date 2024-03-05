Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 14:07
Memuriyette istifa sonrası dönüş kuraları

Sağlık bakanlığı bu kurallara başvuran memurların yüzde kaçını atayabiliyor.?

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