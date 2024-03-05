Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2024 14:08
4B sözleşmeli çalıştım bir sorun var
4B Sözlesmeli olarak bir kurumda 45 gün çalıştım ve istifa ettim sgk hizmet dökümüne bakıyorum 4b yok 4a olarak giriş yapmışlar sizce bu nedendir ?? 4b tescil bilgileriniz yoktur yazıyor bilen varmı

taner-bilgmuh
05 Mart 2024 14:18

4A sigorta: 4A sigorta koluna dâhil olan kişiler, sözleşmeli olarak özel bir işyerinde çalışır. 4B sigorta: 4B sistemine kayıtlı olan kişiler, kendi mesleğini sürdüren ve bağımsız faaliyet gösteren çalışanlardır.

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