Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mart 2024 14:57
Teknisyen kadrosu lisans bitirirse maaşında artış olur mu?

Merhabalar, elektrik teknisyeni olarak görev yapmaktayım 2 yıllık elektrik bölümü bitirip tekniker haklarından faydalanıyorum. 4 Yıllık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı bitirmem bana bir fayda sağlar mı? Teknik bölüm olarak mı geçiyor yardımcı olursanız sevinirim

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