KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 15:16
2024/5 İstanbul il sağlık müdürlüğü eem

Burası nasıl bir kurum bilen var mıdır? Eemden ne beklerler?

Çok Yazılan Konular

İş başı2024/5 tercih sonuçlarıUnvan değişikliğiKadroludan sözleşmeliyeİstanbul alım açmayan hastanelerAntalya şehir hastanesi hemşire 9 Bin personel alımı

Sözlük

supporters 3 Maşallah 1 O an içinden geldiği gibi bir dörtlük yaz 3 4 mart 2024 apple zamları 1 İnsanların aşırı sinirli olmaya başlaması 2 Bugün olanlar 5 Dostlarımızın kötü gününde de yanında olabilmek 3 mujik 4 arı 3 tarot 1

Son Haberler

Bakan Tekin: Sokakta gördüğümüz her 75 kişiden bir tanesi öğretmenValilikten askeri helikopterin zorunlu inişine dair açıklamaMEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacakYetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okulların Kontenjan Girişleri yapılacakMOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?