Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2024 15:40
farklı ünvan istisnası atanması
arkadaşlar hayvan hastanesinde radyoloji teknikeri olmama ragmen sigorta kodum yanlış saglık bakanlıgına atandım zimmete düşmemde sorun olurmu sigortamı tekniker ve teknisyen olarak giriyorlar

Çok Yazılan Konular

kadroludan sözleşmeliye geçiş 4 sorum var?4/B Sözleşmeli Personel ve Kadrolu Memur Arasındaki Fark?Pskiyatrik sağlık sorunları ve 4/bKoruma ve güvenlik mesaiİstifa süreci hakkında4b den 4b ye atanmaGörev Yerine İl Dışından Gidip Gelme

Sözlük

andezit 1 Tembel hayvan 1 Shogun 1 O an içinden geldiği gibi bir dörtlük yaz 3 İnsanların aşırı sinirli olmaya başlaması 2 Dinlenilme ihtiyacı 2 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 3 çalkama böreği 4 savant sendromu 1 supporters 3

Son Haberler

Bakan Tekin: Sokakta gördüğümüz her 75 kişiden bir tanesi öğretmenValilikten askeri helikopterin zorunlu inişine dair açıklamaMEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacakYetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okulların Kontenjan Girişleri yapılacakMOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?