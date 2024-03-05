Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 15:45
Seçim görevi yedek üye kurs

Merhaba , yedek çıktı bana da e devlette kurs yazıyor yine de gitmemiz gerekiyor mu yoksa sadece asiller mi gidiyor


jamett
Şef
05 Mart 2024 16:00
gitmenize gerek yok, biz önceki seçimde gitmemistik.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihSeçim görevi iptaline dairYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayımlanır? (YAYIMLANDI)Seçimde ne yazık ki başkanım tavsiyeleri bu başlıkta yazalım lütfenUzmanlığın 7 yıla inmesiSeçim Görevleri Ne Zaman Açıklanacak ?Memurlara sicil affı geliyor! 2023 - 2024Saç Traşı & Ek Ders ücretiUzmanlık süresi inerseSeçim görevine gitmemenin cezası

Sözlük

şarkılara tutunmak 3 arı 3 4 mart 2024 apple zamları 1 mujik 4 sevdiğine sevdiğini söyleyememek 2 supporters 3 ökse otu 1 tanrı elçisi 4 tylol hot 3 mantık evliliği vs aşk evliliği 4

Son Haberler

Bakan Tekin: Sokakta gördüğümüz her 75 kişiden bir tanesi öğretmenValilikten askeri helikopterin zorunlu inişine dair açıklamaMEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacakYetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okulların Kontenjan Girişleri yapılacakMOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?