Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 15:52
eş durum tayine
1 D grubundan 6 A grubana eş durumuyla gidebilir miyim ? üst bölgelerden alt bölgelere grub şartı yok yazıyor peki pdc bakılıyor mu

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