Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2024 16:18
Seçim kurulunda çalışan var mı?

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meryemmm21
Aday Memur
05 Mart 2024 16:22

29 Mart tarihinde hastane yatışım var ,sandık başkanı çıktı.vİptal ettirebilir miyim? O gün doktordan yatış belgemi alıp hemen göndereceğim. Bir sorun olur mu acaba? Geç kaldınız filan derler mi?

sonuçta hastaneye yatacağım ve yatış belgem olacak elimde

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