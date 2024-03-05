Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2024 16:25
Kırşehir hakkında bilgi

Merhaba herkese kırşehir ve ilçeleri hakkında bilgi verir misiniz

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMüfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?Egm fetö idari soruşturmaMaaşsız emeklilikAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Fazla çalışma ücreti çok düşük kaldıEv araba hayal oldu, karın tokluğuna çalışıyoruzKılık kıyafet yönetmeliğindeki değişiklik

Sözlük

Maşallah 1 seçim görevlisi olmak 1 andezit 1 sevdiğine sevdiğini söyleyememek 2 küçük prens 1 Dinlenilme ihtiyacı 2 çalkama böreği 4 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 3 migren 4 supporters 3

Son Haberler

Üniversite hastanesi saldırısında gözaltı sayısı 5'e yükseldiOtomobille işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişi öldüBakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyorKamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldüDolar günü 31,64 TL'den tamamladı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?