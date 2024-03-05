Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 16:38
kpss+istifa

Arkadaşlar ben kadrolu zabıt katibi olarak görev yapıyorum. Kpss ile zabıt katipliğinden üniversiteye geçmek istiyorum ; kurumum bana muvafakat vermeyecek; istifadan başka ihtimal yok gibi, ancak istifa edersem de en az 6 ay geçmesi gerektiği için; merkezi alımlardan en az 6 ay önce istifa etmem lazım ancak aldığımız puanla atanıp atanamayacağımızı nasıl bilebiliriz, garanti değil; haydi puanım yüksek atanırım diye istifa ettim, ama haydi atanamadım , çok büyük risk; nasıl bir yol izleyebilirim, çıkmaza düştüm artık kafayı yiyeceğim lütfen bir fikir verebilir misiniz

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihSeçim görevi iptaline dairYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayımlanır? (YAYIMLANDI)Seçimde ne yazık ki başkanım tavsiyeleri bu başlıkta yazalım lütfenUzmanlığın 7 yıla inmesiSeçim Görevleri Ne Zaman Açıklanacak ?Memurlara sicil affı geliyor! 2023 - 2024Saç Traşı & Ek Ders ücretiUzmanlık süresi inerseSeçim görevine gitmemenin cezası

Sözlük

zamanın su gibi akıp gitmesi 3 arı 3 İnsanların aşırı sinirli olmaya başlaması 3 migren 4 seçim görevlisi olmak 1 Shogun 1 mujik 4 Pınar BK 2 andezit 1 Dostlarımızın kötü gününde de yanında olabilmek 3

Son Haberler

Üniversite hastanesi saldırısında gözaltı sayısı 5'e yükseldiOtomobille işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişi öldüBakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyorKamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldüDolar günü 31,64 TL'den tamamladı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?