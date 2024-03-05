Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Mart 2024 16:40
kpss+istifa

Arkadaşlar ben kadrolu zabıt katibi olarak görev yapıyorum. Kpss ile zabıt katipliğinden üniversiteye geçmek istiyorum ; kurumum bana muvafakat vermeyecek; istifadan başka ihtimal yok gibi, ancak istifa edersem de en az 6 ay geçmesi gerektiği için; merkezi alımlardan en az 6 ay önce istifa etmem lazım ancak aldığımız puanla atanıp atanamayacağımızı nasıl bilebiliriz, garanti değil; haydi puanım yüksek atanırım diye istifa ettim, ama haydi atanamadım , çok büyük risk; nasıl bir yol izleyebilirim, çıkmaza düştüm artık kafayı yiyeceğim lütfen bir fikir verebilir misiniz

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