Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Mart 2024 16:47
Hangi vakıfta çalışmak daha iyi?
Merhablar, akademisyen, araştırma görevlisi olarak çalışmak için istanbul gelişim üni de çalışmak mı yoksa fenerbahçe ünide çalışmak mı daha iyi/avantajlı? Bu ünilerde akademisyen olarak çalışan birleri varsa veya gecmiste çalışan fikirlerini paylasırsanız sevinirim çalışma kosulları acısından hangisini secmek daha iyi olur?

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