Hangi vakıfta çalışmak daha iyi?

Merhablar, akademisyen, araştırma görevlisi olarak çalışmak için istanbul gelişim üni de çalışmak mı yoksa fenerbahçe ünide çalışmak mı daha iyi/avantajlı? Bu ünilerde akademisyen olarak çalışan birleri varsa veya gecmiste çalışan fikirlerini paylasırsanız sevinirim çalışma kosulları acısından hangisini secmek daha iyi olur?

Merhablar, akademisyen, araştırma görevlisi olarak çalışmak için istanbul gelişim üni de çalışmak mı yoksa fenerbahçe ünide çalışmak mı daha iyi/avantajlı? Bu ünilerde akademisyen olarak çalışan birleri varsa veya gecmiste çalışan fikirlerini paylasırsanız sevinirim çalışma kosulları acısından hangisini secmek daha iyi olur?