Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 16:53
malülen emeklilik ve engel oranı öğrenme hk.

merhaba. majör depresyon okb ve anksiyete rahatsızlığım yüzünden çalışmakta çok zorlanıyorum. sağlık kuruluna girip engel oranımı belirleyip kurul raporu almak istiyorum. gerekirse vergi indiriminden de faydalanacağım.

sadece kocaeli üni. psikiyatri bölümünde 3 kez yattım ve 9 yıldır orada tedavi görüyorum. tedavi geçmişim 2008'e kadar uzanıyor. o yıldan bu yana ilaç kullanıyorum. kamu kurumunda memurum şu an ama çok zorlanıyorum. yüzde kaç engelli raporu verilir ???

ikincisi: sağlık kurulunda direkt malülen emeklilik kararı verilebilir malülen otomatik olarak emekli ederler mi ???

cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihSeçim görevi iptaline dairYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayımlanır? (YAYIMLANDI)Seçimde ne yazık ki başkanım tavsiyeleri bu başlıkta yazalım lütfenUzmanlığın 7 yıla inmesiSeçim Görevleri Ne Zaman Açıklanacak ?Memurlara sicil affı geliyor! 2023 - 2024Saç Traşı & Ek Ders ücretiUzmanlık süresi inerseSeçim görevine gitmemenin cezası

Sözlük

Dinlenilme ihtiyacı 2 Abartılmış lezzetler 2 İnsanların aşırı sinirli olmaya başlaması 3 oryantasyon bozukluğu 1 müslümanları aldatanlar bizden değildir 1 allah müstahakını versin 1 başarısız olmak 3 Bugün olanlar 5 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 3 ökse otu 1

Son Haberler

Üniversite hastanesi saldırısında gözaltı sayısı 5'e yükseldiOtomobille işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişi öldüBakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyorKamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldüDolar günü 31,64 TL'den tamamladı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?