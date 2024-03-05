Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 17:05
Askerlik hizmet süresinden sayılıyor mu(3+1)
Arkadaşlar 15 haziranda 4 yılım doluyor, 1 ay askere gitmiştim bedelli olarak.Bugün personel şube ye sordum 15 haziran da bütün tayin hakların oluyor askerlik hizmet süresinden sayılıyor dedi, ama ben emin olamadım.Çünkü etrafımda ki herkes sayılmıyor diyor.Ben şimdi haziran iller arası tayine başvursam red gelir mi tayinim çıkar mı tecrübeli arkadaşlar varsa yardımcı olabilirse sevinirim.Benim gibi arafta olup başvuran ve tayini çıkan yabda red gelen oldu mu?

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