Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mart 2024 17:19
Sendikaya üye olanın karı kalmadı. Sendikalar bitti

Şubat ayında 538 TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi Mart ayında toplu sözleşme desteği adı altında 190 TL olarak ödenecek. Kamu görevlilerinin aylık 348 TL kaybı söz konusu. 190 TL lik destek ödemesi sendika üye aidatlarının altında bir tutar olduğu için kamu görevlilerine ekstra bir külfet yüklenmiş durumda.


cetek
Şef
05 Mart 2024 17:38

Sendikaya üye olmanın en büyük karı sendikanın özlük haklarını ve maaşları iyileştirmesi olmalı zaten. 3 kuruş sözleşme ikramiyesi için sendikaya mı girilir?

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