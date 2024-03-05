Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 17:29
1 aydır Tayin sonrası çkysye düşmedim

15 martta ayrilis vercem tayin aciklanali 1 aydan fazla oldu çkysde hala şuanki çalıştığım kurum görünüyor problem olustururmu tesekkurler

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