Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 17:36
İradem dışında siyasi parti üyeliği

e-devletten seçmen kaydıma bakarken siyasi parti üyeliği sorgulamayı gördüm tıkladım küçük partilerden birine üye görünüyorum.Memur olduğumuz için üye olmamız mümkün değil iradem ve bilgim dışında üye yapılmışım.Yargıtay cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partiler bürosuna dilekçeyle başvurup kaydımı sileceğim. Böyle bir şey başına gelen var mı ?

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