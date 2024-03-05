Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 17:51
Eşi özel sektörde çalışan sözleşmeli eş durumu tayini

Merhaba, eşim dün istanbula sözleşmeli atandı. Ben kocaelide özel sektörde çalışıyorum. Eşimin eş durumuna başvurabilmesi için neler gerekiyor? En az 1 yıl çalışma mı yoksa başladıktan 1 ay sonra temmuz kurasına katılabilir mi? Aydınlatırsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

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