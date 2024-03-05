Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Mart 2024 17:57
Periyodik Muayene Hk. (Bilen Yardımcı olabilir mi ?)

K/A periyodik muayenemde dahiliye dışında tüm bölümlerden sağlam aldım. Fakat bazı değerlerim yüksek çıktığı için doktor hanım hiç ilgilenmeden tekrar kan verdiriyor.

Sorun yaratan değerlerim;

Glukoz 70-100 Benim 103

Bilirubin 0-1.20 Benim 1.82

ALT 0-41 Benim 73

LDL kolestrol 130 Benim 133.4

Trigliserid 150 Benim 168

Kolestrol 200 Benim 210

Bu değerler benim yardımcı sınıf olan branşımı devam ettirmemde sorun yaratır mı ? (TSK?da görev yapamaz aldırır mı ?) Bilenler yardımcı olursa çok sevinirim. Düşürmek için nasıl bir yol izleyebilirim. Teşekkür ederim.

(Not: Sağlık yönetmeliğine baktım bilirubin 2.0a kadar kabul görüyormuş. Diğerleri hakkında bilgi bulamadım.)

Çok Yazılan Konular

Yan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliMuvazzaf AstsubayHarcirahJSGA Dan ayrılma sonrası memuriyetEmniyete ve tsk personeline 1200tl zamEşim sözleşmeli olarak Aile bakanlığına atandı. TSK Tayin eder mi?Sağlık Kurulu Raporu SkalyozAskeri personele ek ödemeSözleşmeli er feshetmek istiyorumFydt isth rapor

Sözlük

savant sendromu 1 Bugün olanlar 3 İnsanların aşırı sinirli olmaya başlaması 3 tanrı elçisi 4 seçim görevlisi olmak 1 şu an çalan şarkı 1 Tembel hayvan 1 Dinlenilme ihtiyacı 2 başarısız olmak 3 O an içinden geldiği gibi bir dörtlük yaz 3

Son Haberler

Bitcoin'in fiyatı tarihinin en yüksek seviyesini gördüBakan Tunç: Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye dünyaya damgasını vuracakBebeğini birinci kattan attığı iddia edilen kadın tutuklandıRamazan'da et fiyatlarını sabitleyen marketlerFacebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?