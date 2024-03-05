KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


05 Mart 2024 18:03
YKS aöf veya DGS aöf

YKS ile Anadolu Üniversitesi açıköğretim Fakültesi?ne girmek mi yoksa DGS ile girmek mi?

Arasındaki fark nedir? Dgs ile direkt dersleri saydırıp mı geçiyoruz?

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