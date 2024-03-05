KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Mart 2024 18:24
Kpss önlisans hakkında.

merhabalar,

ben şimdi bir tane önlisans bilgisayar programcılığıdan bu sene mezunum inşAllah ve kpss ye gircem onada çalışıyorum bi yandan ikinci üniversitede kapsamında bir bölüme gitmeyi planlıyorum şimdi benim girdiğim kpss puanımı mezun olduğum bölüm için mi kullanırım yoksa okuduğum önlisans bölüm için mi ?

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