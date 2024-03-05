KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


05 Mart 2024 18:57
Jandarma uzman erbaş-polis, spor sınavı

Merhaba, jandarma uzman çavuş fyt mi daha zor polislik fyt mi


HüseyinDemir23
Aday Memur
06 Mart 2024 10:49

Polis


Gaddar16
06 Mart 2024 13:36

Uzman daha zordur neden dersen çünkü 4 tane nizami barfisk çekiyorsun herkes nizami barfisk çekemez sınavdan aylar öncesinden barfikse hazırlanmak gerekiyor dolayısıyla polislik sınavından daha zor bir sınavı var

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