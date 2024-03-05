Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 18:57
2024/5 Ankara SYGM Eem

Atanan arkadaşlar burda iletişime geçebiliriz. Atananların birisi de benim


DİLEK ŞEN-ALTINIŞIK
Aday Memur
05 Mart 2024 19:34

ne yapmamız gerekiyor işlem adımlarını biliyor musun

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş mazereti red itiraz sonuçlarıEş durumu kura2024 ocak ayı iller arası tayinde yerleşenlerin çkys durumuAlt bölge tayini bilgi paylaşımıekip portal atama takibi sorunueş tayini kuraEş durumu retEş mazereti red gelenlerPDC leri kim neye göre ayarlıyorEş durumunda bölge kısıtlaması var mı?

Sözlük

savant sendromu 1 Bugün olanlar 3 İnsanların aşırı sinirli olmaya başlaması 3 tanrı elçisi 4 seçim görevlisi olmak 1 şu an çalan şarkı 1 Tembel hayvan 1 Dinlenilme ihtiyacı 2 başarısız olmak 3 O an içinden geldiği gibi bir dörtlük yaz 3

Son Haberler

Bitcoin'in fiyatı tarihinin en yüksek seviyesini gördüBakan Tunç: Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye dünyaya damgasını vuracakBebeğini birinci kattan attığı iddia edilen kadın tutuklandıRamazan'da et fiyatlarını sabitleyen marketlerFacebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?