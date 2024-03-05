Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2024 19:03
Fazla çalışma hakkında detaylı bilgi

Arkadaşlar fazla çalışma hakkında kuruma yazi geldi diyorlar ama detay vermiyor kimse. Ya bi detay verin yada ortaya bi laf atmasın kimse

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