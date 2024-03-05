Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


05 Mart 2024 19:05
Yeni tanıştığım bir erkekten resmini istesem olur mu?

Yeni tanıştık ben çok hoşlandım onunda benden hoşlanmasıni stiyom.aklimdan cikmiyon lütfen resmini at bana desem...olurmu etkilenirmi benden


umudbey488
Aday Memur
05 Mart 2024 19:28
hiç gormediniz mi birbirinizi konuyu biraz daha açarsan yardimcı olurum.
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