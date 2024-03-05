Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


05 Mart 2024 19:06
facebookk
giriste su an icin sorun yasayan var mi hesaba giremiyorum bir turlu

E.Kayı Han
Editor
05 Mart 2024 19:31

Çöktü an itibariyle

Toplam 1 mesaj

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