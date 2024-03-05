Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2024 19:09
Yetkinin dışına çıkılması, yeniden yargılanma

abiler herkese hayırlı görevler x ilinde ç.m.b yim 2019 yılında almış olduğumuz mukavemet olayı neticesinde karşı taraftan şikayetçi olduk şahıs ilk mahkemede ceza aldı , istinafa götürdü bugün öğrendik hükmün bozulmasına karar verilip yeniden yargılamasına ve ayrıca kararda bizim şuanki 7245 sayılı kanunun olay tarihinde yürürlükte olmadığından yapılan arama neticesinde yetkinin dışına çıkılması sonucunda çıkan görevi yaptırmamak için direnme kamu görevlisine hakaret gibi suçlardan hükmün bozulmasına şeklinde istinaf karar vermiş. sormak istediğim yeniden yargılama sonucu yetki dışına çıkılması bizim için sorun teşkil eder mi süreç nasıl olur


Türkçü07
Şef
05 Mart 2024 19:58
Şahıs ilk mahkemede ne ceza almıştı?

Gnsfener
Aday Memur
05 Mart 2024 20:15
1-265/1 görevi yaptırmamak için direnme 6 ay, 2-43/1 7 ay 15 gün 3-62/1 madde 7 ay ve diğer adli para cezaları tam detaylı yazamadım verilen cezalar bunlar

Gnsfener
Aday Memur
05 Mart 2024 20:17
ayrıca yetkinin aşılmasından kasıt "araç araması" ki biz o zaman sulh ceza mahkemesi her ay bizim ilçelere gönderdiğini arama kararına istinaden yapıyorduk

Agency
Aday Memur
05 Mart 2024 20:33
vay arkadaş sanki adam mısır tanrısını öldürmüş:)
Gnsfener, 1 saat önce
ayrıca yetkinin aşılmasından kasıt "araç araması" ki biz o zaman sulh ceza mahkemesi her ay bizim ilçelere gönderdiğini arama kararına istinaden yapıyorduk

adalı-polis
Genel Müdür
05 Mart 2024 20:43

Ozaman bekçiler hangi kanuna veya yönetmeliğe göre çalışıyordu? Mahkeme resmen kıldan yağ çıkarıyor.

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