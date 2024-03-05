Yetkinin dışına çıkılması, yeniden yargılanma

ayrıca yetkinin aşılmasından kasıt "araç araması" ki biz o zaman sulh ceza mahkemesi her ay bizim ilçelere gönderdiğini arama kararına istinaden yapıyorduk

ayrıca yetkinin aşılmasından kasıt "araç araması" ki biz o zaman sulh ceza mahkemesi her ay bizim ilçelere gönderdiğini arama kararına istinaden yapıyorduk