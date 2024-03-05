Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2024 19:09
yetkinin dışına çıkılması
abiler herkese hayırlı görevler x ilinde ç.m.b yim 2019 yılında almış olduğumuz mukavemet olayı neticesinde karşı taraftan şikayetçi olduk şahıs ilk mahkemede ceza aldı , istinafa götürdü bugün öğrendik hükmün bozulmasına karar verilip yeniden yargılamasına ve ayrıca kararda bizim şuanki 7245 sayılı kanunun olay tarihinde yürürlükte olmadığından yapılan arama neticesinde yetkinin dışına çıkılması sonucunda çıkan görevi yaptırmamak için direnme kamu görevlisine hakaret gibi suçlardan hükmün bozulmasına şeklinde istinaf karar vermiş. sormak istediğim yeniden yargılama sonucu yetki dışına çıkılması bizim için sorun teşkil eder mi süreç nasıl olur

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