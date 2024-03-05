Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 19:14
üni - sağlık bakanlığı eş tayini

eşim Bartın Üniversitesine atandı sözleşmeli Büro Personeli olarak. Ben kendim sağlık Bakanlığında Boluda 657 kadrolu hemşireyim. sanırım ben eş tayini isticem sağlık bakanlığından. Bunda süre dönem bölge şartı varmı yoksa direk verirler mi ?

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