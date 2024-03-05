Eş durumu tayini mantıksızlığı

Diyaliz teknikeriyim .3 yılım dolunca (eşim özel sektörde) eş durumu tayini istedim. Eşimin olduğu yerde ünvanıma dair kadro yok.Beni 60 km uzaklıktaki farklı bir ilçeye verdiker .Yine aile birliği ortada yokki bu nasıl iş ne eşimi ne çocuğumu adam akıllı görwmiyorum .İtiraz etsem tekrar dilekçe yazsam eşimin olduğu ilçeye verme olasılıkları varmı? Yada bu şekilde başına gelip çözüme kavuşturabilen varmı?

Diyaliz teknikeriyim .3 yılım dolunca (eşim özel sektörde) eş durumu tayini istedim. Eşimin olduğu yerde ünvanıma dair kadro yok.Beni 60 km uzaklıktaki farklı bir ilçeye verdiker .Yine aile birliği ortada yokki bu nasıl iş ne eşimi ne çocuğumu adam akıllı görwmiyorum .İtiraz etsem tekrar dilekçe yazsam eşimin olduğu ilçeye verme olasılıkları varmı? Yada bu şekilde başına gelip çözüme kavuşturabilen varmı?