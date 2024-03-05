Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 20:10
Eş durumu

Arkadaşlar merhabalar.polis memuruyum eşim İstanbul'a atandı yeni daha atandı henuz baslamadi ben farklı bir ilde çalışıyorum

1-Ne zaman tayin isteyebilir yanıma gelebilir ,kura ile mi oluyor bu

2-360 iş günü mevzusu yazıyor bu yıl olarak mi oluyor yoksa 360 iş günü mu(hafta sonları vs hariç)

3- Bir de eşim Başka bir bölümden atanma durumunda yine bana tabi olabilir mi yeniden ?cevap verenler için şimdiden Allah razı olsun


Pikachu1
Aday Memur
05 Mart 2024 20:14

1 yılını tamamlayınca eş durumu kurasına katılacak polis olduğunuz için sıkıntısız gelir ama tek şart bir sene çalışması . Haftasonu falan diye bşy yok başlama tarihinden 1 yıl sonra gelebilir sıradaki kuraya katılarak

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