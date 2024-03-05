Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2024 20:37
4B'den 4B'ye farklı ünvan geçişi
Tarım ve Orman bakanlığında 4b sözleşmeli büro personeliyim. Sağlık bakanlığına 4B istatistikçi olarak atandım. Ayrılma sürecim ve işe başlama döneminde neler yapmalıyım? nasıl bir istifa dilekçesi yazmalıyım.

Çok Yazılan Konular

kadroludan sözleşmeliye geçiş 4 sorum var?4/B Sözleşmeli Personel ve Kadrolu Memur Arasındaki Fark?Pskiyatrik sağlık sorunları ve 4/bİstifa süreci hakkındaYÖkten sağlık bakanlığına atanma hakkında.Koruma ve güvenlik mesai4b den 4b ye atanmaGörev Yerine İl Dışından Gidip Gelmesözleşmeliden kadroya geçen yeniden atanabilir mi?

Sözlük

Alex de Souza 1 migren 4 Maşallah 1 yazıp yazıp silenler 1 İnsanların aşırı sinirli olmaya başlaması 3 Dinlenilme ihtiyacı 1 çalkama böreği 4 Halka Arz 1 Bugün olanlar 2 küçük prens 1

Son Haberler

Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A uydumuzu bu sene inşallah uzaya gönderiyoruzTFF, Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladıMusk, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununu tiye aldıCumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul ettiUCM, 2 Rus komutan hakkında yakalama kararı çıkardı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?