İnşaat Mühendisleri Tek Konu Altında Birleşsin

2022-2024 arası 2022 KPSS puanıyla Tüm Bakanlıklar ihtiyacı kadar alım yaptı. Asıl alım beklediğimiz Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlıkları liyakat esaslı alımlar için daha harekete geçmediler, seçim sonrası beklediğimizden az alım gelecek diye söylentiler var. Deprem sonrası yapılan Çevre Şehircilik alımının tecrübe şartı diploma kiralayan kendi mesleğini yapmayanların da atanmasının önünü açtı. Yüzlerce yüksek puanlı İnşaat Mühendisi sistemsel sıkıntılar yüzünden hala atanmayı beklemektedir. En büyük sıkıntılarımız :

1) Kendi Bakanlıklarımızın diğer bakanlıklardan daha az sayıda alım yapması

2) Kendi meslektaşlarımızın bazılarının keyfi kadro yakması HATTA bazılarının da belge veremeyeceklerini bilip sırf kadro yansın diye ÖSYM alımlarına kasti tercih vermeleri

3) Alımların bazılarının ÖSYM üzerinden yapılarak YEDEKSİZ olmasından kadroların yanması

4) Kurumların hem üst üste alım yaparak hem de Kariyer kapısı üzerinden olan alımların geç açıklanmasından kadroların yanması...

Bizim kadro yanmalarından dolayı atanamayanlardan, 1-2 soru az yaptık diye atanamayanlardan başka dostumuz yok özetle