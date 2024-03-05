Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2024 20:41
Konuyla Alakalı Yardımcı olacak arkadaşlarım olurmu

4b koruma güvenlik olarak çalışıyorum. Önlisans sosyal hizmetler mezunu olarak uds veya başka bir bölüme geçme durumumuz olurmu görüş ve tavsiyelerinizi tecrübeli memur arkadaşlardan almak isterim.

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