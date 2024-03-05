Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 20:45
Eş durumu İş yerinin faaliyette olduğunu gösteren belge

Herkese merhaba gerçekten çok araştırdım fakat sonucu bulamadım. Gaziantepte öğretmenlik yapıyorum bu yaz inşallah samsuna eş durumu yapacağım. Sıkıntım şurda eşim genel merkezi İstanbulda olan Anonim şirketin Samsun şubesinde çalışmakta ilgili maddede şöyle yazıyor; İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge.. benim eşim anonim şirkette çalıştığı için anladığım kadarıyla iş yerinden isteyecek belgeyi fakat bazen bunu kabul etmiyorlarmış gerçekten doğru cevabı bulamadım lütfen yardımcı olun..


roster55
Aday Memur
05 Mart 2024 21:17

ayrıca sigortası da Samsundan yatıyor

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