Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 21:08
İLKSAN REZALETİ.

MEB'DE MEMUR OLARAK ÇALIŞIYORDUM KURUMLAR ARASI GEÇİŞ İLE BAŞKA KURUMA GEÇİŞİM OLDU. 6 YIL BOYUNCA TOPLAM 7,500 TL ÖDEMİŞ OLDUĞUM AİDATI 8500 OLARAK BANA ÖDEDİLER .... %9MUŞ FAİZLERİ BİZE KREDİ VERİRKEN YÜZDE 40LARI GÖREN İLKSAN PARAYI GERİ ÖDEMEYE GELİNCE YILDA KANUNİ FAİZ OLAN %9LARI VERİYOR YAZIKLAR OLSUN ....

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