Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Mart 2024 21:11
4B Lİ İKEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ DURUMU

4BLİ OLARAK ATANACAĞIM NASİPSE. YÜKSEK LİSANS SÜRECİ BİTİYOR TEZ DÖNEMİNDEYİM. DOKTORA SÜRECİMDE ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İLANI ÇIKARSA VEYA ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İLANI OLURSA İSTİFA EDİP DİREKT BAŞLAYABİLİR MİYİM?

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