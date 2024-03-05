Dr. öğretim üyesi alınımı için YDS süresi var mı ? bilgisi olan yazabilir mi. yüksek lisans için YDS 5 yıl geçerli ama Dr öğretim üyesi için belli bir süre var mı?

Dr. öğretim üyesi alınımı için YDS süresi var mı ? bilgisi olan yazabilir mi. yüksek lisans için YDS 5 yıl geçerli ama Dr öğretim üyesi için belli bir süre var mı?