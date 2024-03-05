Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2024 21:13
4B DEN SONRA ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ?????

4BLİ OLARAK ATANACAĞIM NASİPSE. YÜKSEK LİSANS SÜRECİ BİTİYOR TEZ DÖNEMİNDEYİM. DOKTORA SÜRECİMDE ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İLANI ÇIKARSA VEYA ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İLANI OLURSA İSTİFA EDİP DİREKT BAŞLAYABİLİR MİYİM?

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