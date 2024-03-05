KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 21:36
Atama sonrası nasıl?

Üniversite hastanesinde kadrolu hemşire olarak çalışmakta iken sağlık bakanlığına atanan bir kişi nasıl bir yol izlemeli ? Her gün çkys mi bakacağız ? Ne zaman istifa edilecek? Süreç nasıl olacak ? Bilgi sahibi cevaplarsa memnun olurum.

Çok Yazılan Konular

İş başı2024/5 tercih sonuçlarıUnvan değişikliğiKadroludan sözleşmeliyeİstanbul alım açmayan hastaneler2024/5 İstanbul il sağlık müdürlüğü eemAntalya şehir hastanesi hemşire 9 Bin personel alımıNisanda kadroya geçen 2020 kpss ile atanan diyetisyenin, aralıktaki sağlık alımına atanıp atanamayac

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 çalkama böreği 4 sevdiğine sevdiğini söyleyememek 2 Alex de Souza 1 yazıp yazıp silenler 1 Pınar BK 2 tanrı elçisi 4 mitomani 1 tylol hot 2 başarısız olmak 4

Son Haberler

Sultanbeyli'de otobüs şoförü direksiyonu bırakıp öğretmene saldırdıFETÖ'den yargılanan eski Ege Üniversitesi rektörü beraat ettiBakan Yerlikaya: 90 organize suç örgütü İstanbul'da çökertildiTEM Otoyolu'nda 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 sürücü tutuklandıKoruma altındaki çocuklar birbirlerine girdi: 5 yaralı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?