Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 22:10
Farklı Bakanlığa Atanma
MEB'e büro personeli olarak atanıp evrakları kargoyla gönderdim. Sağlıkta kendi bölümümden memleketime atandım, feragat dilekçesi istedi MEB. ünvan değişikliği kullanarak geçiş burada sayılmıyor değil mi? sözleşme vb. imzalamadım. sadece evrakları gönderdim.

Aşkın Türkel
05 Mart 2024 22:58

ADAYLARIN DİKKATİNE: Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm sözleşm

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