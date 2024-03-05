Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2024 22:37
lütfen yardım
Ben 3 ay önce sözlesmeli mübasir olarak adliyede işe basladım dün sağlık bakanlığından kpss puanı ile okuduğum bölüme atamam gerceklesti . ancak istifa edersem 1 yıl istihdam edilemeyecegim yönünde söylemler var doğrusu nedir bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevaplayabilir mi?

Abbas.KILKUYRUK2
Şef
05 Mart 2024 22:42

Hapı yuttun yeğenim


gtot
Şef
05 Mart 2024 23:07

kendi branşından atandıysan öğrenim durumu itibariyle yapacağın mesleğe atandığın için sorun çıkarmazlar.. red verirlerse red verenler sözleşmeli personel çalıştırılması dair yönetmeliği bilmiyor demektir

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