Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2024 22:37
Sözleşmeli mübaşir olarak çalışıyorum. Sağlık bakanlığına kendi bölümüme atanmam da sıkıntı çıkar mı

Ben 3 ay önce sözlesmeli mübasir olarak adliyede işe basladım dün sağlık bakanlığından kpss puanı ile okuduğum bölüme atamam gerceklesti . ancak istifa edersem 1 yıl istihdam edilemeyecegim yönünde söylemler var doğrusu nedir bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevaplayabilir mi?


Abbas.KILKUYRUK2
Şef
05 Mart 2024 22:42

Hapı yuttun yeğenim


gtot
Şef
05 Mart 2024 23:07

kendi branşından atandıysan öğrenim durumu itibariyle yapacağın mesleğe atandığın için sorun çıkarmazlar.. red verirlerse red verenler sözleşmeli personel çalıştırılması dair yönetmeliği bilmiyor demektir


Memurrrr23
Aday Memur
05 Mart 2024 23:22

Merhaba kardeşim öncelikle atandığın ünvan nedir eğer sağlık teknikeri, hemşire vb. Saglik hizmetleri sinifinda yer alan bir ünvan isr zaten paniklemene gerek yok bu bir ayrıca sözleşmeli personel atandığı ünvan sözleşmeli olsa dahi diploma sonucu ile kazanilan unvansa 1 yil beklemeye TAKILMAZ sen mubasir olarak GİH (Genel idari hizmetler sinifi) bunyesindesin atandigin kisim (saglik hizmetleri sinifi) yani teknik bir sinifa gecis yapiyorsun benim şahsi fikrim yasağa takılmayacagin yönünde. Yarin saglik bakanligi pgmyi ara sor istersen cimerden yaz bilgi iste sağolsun her kafadan bi ses cikar adliyede mevzuattan bir haber meslektaşlarımız sen gönlünü ferah tut


Anikoo
Aday Memur
05 Mart 2024 23:33
sağlık teknikeri olarak geçiyor ünvanım değişmiş oluyor .. çok tesekkür ederim
Memurrrr23, Dün

Merhaba kardeşim öncelikle atandığın ünvan nedir eğer sağlık teknikeri, hemşire vb. Saglik hizmetleri sinifinda yer alan bir ünvan isr zaten paniklemene gerek yok bu bir ayrıca sözleşmeli personel atandığı ünvan sözleşmeli olsa dahi diploma sonucu ile kazanilan unvansa 1 yil beklemeye TAKILMAZ sen mubasir olarak GİH (Genel idari hizmetler sinifi) bunyesindesin atandigin kisim (saglik hizmetleri sinifi) yani teknik bir sinifa gecis yapiyorsun benim şahsi fikrim yasağa takılmayacagin yönünde. Yarin saglik bakanligi pgmyi ara sor istersen cimerden yaz bilgi iste sağolsun her kafadan bi ses cikar adliyede mevzuattan bir haber meslektaşlarımız sen gönlünü ferah tut


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
06 Mart 2024 06:37

Şu anda kadrolu musun? Atandığın pozisyon kadrolu/sözleşmeli hangisi?


Anikoo
Aday Memur
06 Mart 2024 11:02
şuanda sözleşmeliyim daha 3 aylık memurum, yeni atandigimda sözlesmeli ama pozisyon farklı
ÇOTANAK, 6 saat önce

Şu anda kadrolu musun? Atandığın pozisyon kadrolu/sözleşmeli hangisi?

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