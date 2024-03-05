Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 22:38
lütfen yardım
Ben 3 ay önce sözlesmeli mübasir olarak adliyede işe basladım dün sağlık bakanlığından kpss puanı ile okuduğum bölüme atamam gerceklesti . ancak istifa edersem 1 yıl istihdam edilemeyecegim yönünde söylemler var doğrusu nedir bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevaplayabilir mi?

lefkeli11
Aday Memur
05 Mart 2024 22:46

ADAYLARIN DİKKATİNE:

Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm sözleşmeli personel

pozisyonlarının koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları sözleşmeli personel

pozisyonlarından tercih yapmamaları son derece önemlidir.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 ve KPSS 2023/5 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön

lisans ve lisans sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen

sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 45/A maddesine göre

sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel

ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve

araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel

statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında

belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih

etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri

yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.


Anikoo
Aday Memur
05 Mart 2024 22:52
yani oluyor mu olmuyor mu
lefkeli11, 25 dk. önce

ADAYLARIN DİKKATİNE:

Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm sözleşmeli personel

pozisyonlarının koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları sözleşmeli personel

pozisyonlarından tercih yapmamaları son derece önemlidir.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 ve KPSS 2023/5 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön

lisans ve lisans sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen

sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 45/A maddesine göre

sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel

ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve

araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel

statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında

belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih

etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri

yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.


lefkeli11
Aday Memur
05 Mart 2024 22:57

tercih kılavuzunda yazana göre olmuyor. eğer istifa edersen tamamen boşta kalırsın. yinede sendikana sorabilirsin


Aşkın Türkel
05 Mart 2024 22:58

İstifa edersen 1 yıl tercih yapamama durumun olabilir


yudem07
Aday Memur
05 Mart 2024 22:59
Atamanız gerçekleşir. sıkıntı olmaz. ancak, unvan değişikliği dilekçenizi YHGM duyurusuna göre bakanlığa göndermelisiniz. Zimmete düştükten sonra istifa edersiniz
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