lütfen yardım

ADAYLARIN DİKKATİNE:
Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm sözleşmeli personel
pozisyonlarının koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları sözleşmeli personel
pozisyonlarından tercih yapmamaları son derece önemlidir.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 ve KPSS 2023/5 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön
lisans ve lisans sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen
sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 45/A maddesine göre
sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve
araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında
belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih
etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri
yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.
ADAYLARIN DİKKATİNE:
Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm sözleşmeli personel
pozisyonlarının koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları sözleşmeli personel
pozisyonlarından tercih yapmamaları son derece önemlidir.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 ve KPSS 2023/5 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön
lisans ve lisans sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen
sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 45/A maddesine göre
sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve
araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında
belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih
etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri
yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.