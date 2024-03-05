lütfen yardim

Ben 3 ay önce sözlesmeli mübasir olarak adliyede işe basladım dün sağlık bakanlığından kpss puanı ile okuduğum bölüme atamam gerceklesti . ancak istifa edersem 1 yıl istihdam edilemeyecegim yönünde söylemler var doğrusu nedir bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevaplayabilir mi?

Ben 3 ay önce sözlesmeli mübasir olarak adliyede işe basladım dün sağlık bakanlığından kpss puanı ile okuduğum bölüme atamam gerceklesti . ancak istifa edersem 1 yıl istihdam edilemeyecegim yönünde söylemler var doğrusu nedir bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevaplayabilir mi?