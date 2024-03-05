Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 22:50
herhangi bir kamu kurumunda sözleşmeli iken sağlık bakanlığının son sözleşmesine tercih verenler. ke

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2024/5 TERCİH KILAVUZU SAĞLIK BAKANLIĞI ADAYLARIN DİKKATİNE:

Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm sözleşmeli personel

pozisyonlarının koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları sözleşmeli personel

pozisyonlarından tercih yapmamaları son derece önemlidir.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 ve KPSS 2023/5 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön

lisans ve lisans sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen

sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 45/A maddesine göre sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanun?un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.

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