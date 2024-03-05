KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Mart 2024 22:58
lütfen yardim
Ben 3 ay önce sözlesmeli mübasir olarak adliyede işe basladım dün sağlık bakanlığından kpss puanı ile okuduğum bölüme atamam gerceklesti . ancak istifa edersem 1 yıl istihdam edilemeyecegim yönünde söylemler var doğrusu nedir bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevaplayabilir mi?

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