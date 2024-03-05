Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Mart 2024 23:20
TSK'da Görev Yapamaz Raporu Verilince Yardımcı Sınıf İçin Teklif Sunuluyor Mu ?

Verilecek tanı tsk da görev yapamaz kararını gösteriyor b kodu p.astsubay çavuşum birinden tsk da görev yapamaz verilse dahi yardımcı sınıftan devam etmek ister misin yoksa emeklilik mi diye soruluyormuş diye duydum benim kodum muharip ve yardımcı sınıflarda - gösteriyor konu hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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